T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Mutlaka Kazanacağız" sloganıyla düzenlenen Diyarbakır Newrozu'ndan ilk görüntüler

21 Mart 2017 14:27

Bu yıl “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla düzenlenen Diyarbakır Newrozu için son hazırlıklar tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi rengarenk kıyafetleriyle kutlamanın yapılacağı alana yürümeye başladı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde bu yıl “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla düzenlenen ve günlerdir hazırlıkları devam eden Diyarbakır Newrozu için hazırlıklar tamamlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi kutlamanın düzenleneceği Bağlar ilçesindeki Newroz alanına gelmeye başladı. Kutlamayı sahnenin önünden takip etmek isteyenler ise saat 06.00 itibariyle park önündeki arama noktalarına geldi. Alana girişler ise 5 arama noktasından yapılıyor. Alana çıkan kavşaklarda toplanan Diyarbakırlıların davul zurnalar eşliğinde alana yürüyüşü devam ediyor. Kutlama öncesi bomba imha uzmanları bomba arama köpekleri eşliğinde tüm alanı ve platformu gözden geçirdi. Yine mayın detektörleriyle alanda ve çevresinde mayın araması yapıldı. Her yıl Newroz sabahı renkli görüntülere sahne olan Kurtalan Ekspresi treninin seferi de iptal edildi. Halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak seyyar satıcılar alan içerisine alınmazken, alanın farklı noktalarına 130 lavabo yerleştirildi. Kutlamayı takip etmek için 180’i yabancı basın mensubu olmak üzere 360’ın üzerinde gazeteci akredite edilmişti. Gazeteciler de erken saatlerde kutlamanın yapılacağı alana geldi. Gazeteciler alana girdikleri sırada akreditasyon kartlarının üzerinde yer alan Demirci Kawa ve zafer işareti sembollerine “mahkeme kararıyla yasaklandığı” gerekçesiyle beyaz bant çekildi.

ETİKETLER

NewrozDiyarbakırMutlaka KazanacağızDemokratik Bölgeler Partisivideo

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24