"Mutlaka Kazanacağız" sloganıyla düzenlenen Diyarbakır Newrozu'ndan ilk görüntüler

Bu yıl “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla düzenlenen Diyarbakır Newrozu için son hazırlıklar tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi rengarenk kıyafetleriyle kutlamanın yapılacağı alana yürümeye başladı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde bu yıl “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla düzenlenen ve günlerdir hazırlıkları devam eden Diyarbakır Newrozu için hazırlıklar tamamlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi kutlamanın düzenleneceği Bağlar ilçesindeki Newroz alanına gelmeye başladı. Kutlamayı sahnenin önünden takip etmek isteyenler ise saat 06.00 itibariyle park önündeki arama noktalarına geldi. Alana girişler ise 5 arama noktasından yapılıyor. Alana çıkan kavşaklarda toplanan Diyarbakırlıların davul zurnalar eşliğinde alana yürüyüşü devam ediyor. Kutlama öncesi bomba imha uzmanları bomba arama köpekleri eşliğinde tüm alanı ve platformu gözden geçirdi. Yine mayın detektörleriyle alanda ve çevresinde mayın araması yapıldı. Her yıl Newroz sabahı renkli görüntülere sahne olan Kurtalan Ekspresi treninin seferi de iptal edildi. Halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak seyyar satıcılar alan içerisine alınmazken, alanın farklı noktalarına 130 lavabo yerleştirildi. Kutlamayı takip etmek için 180’i yabancı basın mensubu olmak üzere 360’ın üzerinde gazeteci akredite edilmişti. Gazeteciler de erken saatlerde kutlamanın yapılacağı alana geldi. Gazeteciler alana girdikleri sırada akreditasyon kartlarının üzerinde yer alan Demirci Kawa ve zafer işareti sembollerine “mahkeme kararıyla yasaklandığı” gerekçesiyle beyaz bant çekildi.