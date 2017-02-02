"Kara Sevda dizisinde referanduma gönderme" iddiası

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için nisan ayında yapılması planlanan referanduma diziler de katıldı. Hayat Şarkısı dizisinden sonra, başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı Kara Sevda dizisinde de yapılan Yönetim Kurulu Seçimi akıllara söz konusu anayasa değişikliğini getirdi. İlk olarak Atatürk posteri ile geçiş yapılan dizide, sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapıldı. Yapılan oylamada dizinin oyuncularından Emir Kolcuoğlu seçimi kaybetti ve “Bu benim imparatorluğum” diyerek, odadaki eşyaları fırlatmaya başladı. Bu sahneler sosyal medyada "'Hayır' göndermesi yapıldı" şeklinde yorumlandı.