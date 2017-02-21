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"Kadının bedeni ile kabul edilmesine karşıyız"

21 Şubat 2017 18:52

Tarsus Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Tarsus Güzelini Seçiyor' adlı güzellik yarışması düzenleyeceğini duyurduktan sonra bazı kadın dernekleri ile aktivistler tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan yarışma, Mersin'de yayınlanan Kadın Gazetesi tarafından da konu edildi. Haberin manşete taşınması ile birlikte tepkilerin toplumun her kesiminden yükseldiğini belirten gazetenin sahibi ve kadın aktivist Zeliha Akkuş şunları söyledi: "Bir etkinlik yaparken 8 Mart'ı iyi anlamak lazım. Biz aktivistler 8 Mart'ta şunu istiyoruz; kadın haklarını savunun, kadınların ötekileştirilmiş, 2'ncil konuma düşürülmüş durumlarını iyileştirmek adına bir şeyler yapın. Onların varlığının kabul edilmesini istiyoruz. Ancak biz bedenleri ile kabul edilmesine tamamen karşıyız. Bunun mücadelesin verirken bakıyorsunuz bir belediye 8 Mart'ta güzellik yarışması düzenliyor. Demek ki işin içeriğinin farkında değiller. Biz o belediyeye sormak isteriz. 'Siz kadınlar için ne yapıyorsunuz?"

ETİKETLER

güzellik yarışmasıMersinTarsusZeliha Akkuş8 MartTarsus Güzelini SeçiyorKadın Gazetesi

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