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"İstiklal Marşı değiştirilirse, ülkenin iki ayrı marşı olur ona da AKP'nin marşı denir"

16 Mart 2018 13:09

İstiklal Marşı'nın bestesinin değiştirilmesi yönündeki tartışmalar hakkında konuşan İsmail Saymaz, "İstiklal Marşı'nın değiştirilmesi dahi anayasaya göre teklif edilemez. Buna rağmen değiştirilirse de AKP'ye oy vermeyen yurttaşlar o marşı söylemez" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı İstiklal Marşı'na yeni bir beste yapılması tartışması CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programında masaya yatırıldı. Programın yorumcuları arasında yer alan Gazeteci İsmail Saymaz, İstiklal Marşı'nın anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk 3 maddesi arasında yer almasına dikkat çekerek böyle bir değişikliğin teklif dahi edilemeyeceğini savundu. Tartışmanın hukuken yok hükmünde olduğunu söyleyen Saymaz, Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir değişiklik teklifini usul yönünden reddedeceğini söyledi. Saymaz, "Anayasa bunu reddetmezse ve böyle bir değişiklik yapılırsa, bu marş İstiklal Marşı olmaz, AKP'nin marşı olur. AKP'ye oy vermeyen yurttaşlar da bu marşla ayağa kalmaz ve bu marşı söylemez. Ülkenin iki ayrı marşı olur" diye konuştu.

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