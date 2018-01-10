T24 LogoT24 Logo
Haberler

"İstanbul'da durdurulan metro inşaatlarında çökme riski var"

10 Ocak 2018 15:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak seçilen Mevlüt Uysal, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 metro projesini iptal etti. İş Güvenliği Uzmanı Selim Akyıldız, inşaatların durdurulmasının yıkıma varan ciddi sorunlar doğurabileceğine dikkat çekti. CHP’li meclis üyeleri iptal edilen metro ihaleleri nedeniyle Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihalelerini iptal ettiği 6 metro hattı, çökme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. İhalelerin iptaliyle kamunun ikinci kez zarara uğratıldığını belirten Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni başkan, eski başkanın ihalelerde yolsuzluk yaptığını, kamu zararına göz yumduğunu ve görevi kullandığını bu iptallerle kamuoyuyla paylaşıyor. Üstü kapalı ihbar ediyor. Nerede savcılarımız? Resen hareket etmek için neyi bekliyor çok merak ediyorum.” dedi.

ETİKETLER

istanbulmetrometro inşaatıbarış yarkadaşchp

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2020

Teklif komisyondan geçti; bekçilere 'silah ve zor kullanma' yetkisinin verilmesi gündemde: Vatandaş ne düşünüyor?

Güneş'in en net görüntüleri çekildi

Kaftancıoğlu, moto kuryelerle buluştu: Riskli meslek grubuna alınması gerekiyor

Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

Gazetecilik tartışıldı; İnternethaber'in sahibi yayını terk etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24