"İstanbul'da durdurulan metro inşaatlarında çökme riski var"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak seçilen Mevlüt Uysal, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 metro projesini iptal etti. İş Güvenliği Uzmanı Selim Akyıldız, inşaatların durdurulmasının yıkıma varan ciddi sorunlar doğurabileceğine dikkat çekti. CHP’li meclis üyeleri iptal edilen metro ihaleleri nedeniyle Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihalelerini iptal ettiği 6 metro hattı, çökme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. İhalelerin iptaliyle kamunun ikinci kez zarara uğratıldığını belirten Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni başkan, eski başkanın ihalelerde yolsuzluk yaptığını, kamu zararına göz yumduğunu ve görevi kullandığını bu iptallerle kamuoyuyla paylaşıyor. Üstü kapalı ihbar ediyor. Nerede savcılarımız? Resen hareket etmek için neyi bekliyor çok merak ediyorum.” dedi.