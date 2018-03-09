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"İşim var, daha sonra gel" diyen tamirciye sinirlenip, otomobilini yaktı!

09 Mart 2018 18:18

İzmir'de, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ne aynı arızadan ikinci kez gelen sürücü, kendisine "Şimdilik işim var, daha sonra" diyen tamirciye sinirlenip, otomobilini yaktı. Manisa'da oturan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önceki gün, İzmir'in Torbalı ilçesine gelerek, arızalanan otomobilini sanayi sitesinde tamir ettirdi. Sürücünün Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nden aynı gün teslim aldığı araç, 2 gün sonra yine arızalandı. Aynı arızadan tamirciye tekrar giden sürücü iddiaya göre, "Şimdilik işim var, daha sonra gel" yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenen sürücü, otomobilini yaktı. Araç alev alırken, çevredekiler de şaşkınlıkla izleyip, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

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