"Hulusi Akar cami parasını nereden buldu?" diye sorulmuştu... Bakan açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Hulusi Akar'ın memleketinde cami yaptırdığına ilişkin haberlerin düzeltilmesi gerektiğini, Akar ve ailesinin inşaatı devam eden camiye imkanları ölçüsünde destek olduklarını söyledi. Canikli, "Bakın, aile olarak Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil, imkânları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar. İnşaatı daha önce başlamış olan camiye bir yardımdır. Bunun neresi yanlış? Hiçbir yeri yanlış değil. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil" dedi.