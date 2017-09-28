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"Her şeyi bir kenara bırakıp, okyanusu içinize çekin"

28 Eylül 2017 14:23

Greenpeace’in “Nefes alabileceğimiz bir dünya” kampanyası için hazırlanan videoda; oksijen üreticisi olmanın yanı sıra, karbondioksit emisyonu da yapan okyanusların gerekliliği konusuna dikkat çekiliyor. Kampanyanın mottosu da “video kendisi için konuşuyor” şeklinde sunuluyor. Videoyu izlerken, dış dünyadan tamamen soyutlanarak derin bir nefes alın ve doğanın büyüsüne kendinizi bırakın. Bu birkaç dakikalık aranın, manevi olarak sizi ne kadar rahatlatacağını ve odaklanmanız konusunda güç vereceğini hissedeceksiniz.

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