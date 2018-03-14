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"Hayat varsa, umut da vardır" diyen ünlü fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

14 Mart 2018 17:15

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking'in öldüğünü aile sözcüsü açıkladı. Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi. Hawking, Albert Einstein'den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu. Ünlü fizikçi 21 yaşından beri als hastalığı ile mücadele ediyordu. Gelileo Galilei'nin öldüğü 8 Ocak günü gelen Hawking'in, Albert Einstein'ın doğum gününde hayatını kaybetti.

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