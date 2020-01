74 yaşındaki, 13 yıllık kadın muhtar Şafak Karakeskin: Hanımlar her yerde söz almalı... 74 yaşındaki Şafak Karakeskin, İstanbul'da Şile'nin Avcıkoru köyünde 13 senedir muhtarlık yapıyor. Karakeskin, az nüfuslu göçmen köyünde doğal ve düzenli bir yaşam kurduklarını anlatıyor. Karakeskin, muhtarlığın ailesinde bir gelenek olduğunu ve kendisinden önce kardeşlerinin, amcalarının ve babasının da uzun yıllar aynı köyde muhtarlık yaptığını söylüyor. Sıra kendisine geldiğinde ise, başka bir akrabasının muhtarlığa talip olduğunu ve damadının "Ailede bu kadar erkek varken olmaz" dediğini gülerek anlatan Karakeskin, akrabasının görevi yapamayarak bırakması sonucu ailenin kendisini muhtar olmaya ikna ettiğini anlatıyor. 'Muhtar abla' Şafak Karakeskin, köyün sadece muhtarlık değil aynı zamanda "ablalık" görevini de üstlenmiş görünüyor. Öyle ki Avcıkoru köyünde vakit geçirdiğimiz süre içinde, Karakeskin'in "muhtar abla" olarak bilindğine şahit oluyoruz. Kafkas göçmenlerinden oluşan ve daha çok emeklilerin yaşadığı köyde hemen herkes birbiriyle akraba. Yaklaşık 40 haneli, 90 seçmenli küçük bir köy olan Avcıkoru'da okul ve sağlık ocağı bulunmuyor. Karakeskin ise Avcıkoru'nun Şile'de İstanbul'a en yakın köyü olduğunu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda sorun yaşamadıklarını söylüyor. Köydeki çocuklar ise servislerle çevre okullara gönderiliyor. 2004 yılında göreve geldiğinde ilk önce 1999 yılında hasar görmüş camiyi yaptırdı Şafak Karakeskin. Ardından köyün kanalizasyon ve su tesisatlarını yeniletti. Karakeskin, kadınların toplumda her türlü konuda daha çok söz hakkı olması gerektiğini düşünüyor: "Hanımlar aslında her yerde söz almalı. Daha adaletli davranacaklarını düşünüyorum. Bilhassa hanımların yönetimlerde daha fazla görev almasını istiyorum, çünkü erkekler işlerini biraz lakayıt yapıyorlar." Karakeskin, sağlığı el verdiği ölçüde devam etmek istediği muhtarlık mesleğinde en çok eşinin kendisine destek verdiğini söylüyor: "Eşimle 57 senelik evliyiz. Muhtarlık işlerimde de hep destekledi, bir yere gidilecekse getirip götürdü. Kendisi yanımda yokken kıskanma alameti asla göstermedi."