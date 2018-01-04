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"Geziye katılanlar İran'a bakıp hatasını anlar"

04 Ocak 2018 18:47

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İran’daki protestoları Gezi Parkı protestolarına benzetti. "Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı" diyen Elitaş, yumurta fiyatları arttığı için İran'da protesto gösterilerinin başladığını belirtip "Aynısını Gezi olaylarında yaptılar" diyen Elitaş "Bu bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran’da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve ihanet şebekelerinin, bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz'' dedi.

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