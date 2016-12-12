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"Fil kadar masum tiyatro"dan; 'JOEY’S ADVENTURES' İngilizce çocuk oyunu

12 Aralık 2016 19:42

Sanat hayatına “Fil kadar masum tiyatro” sloganı ile başlamış olan Tiyatro Fil; çocukların eğitimlerine eğlenceyle beraber destek olmak amacıyla pedagoglar eşliğinde, İngilizce çocuk tiyatroları hazırladı. Ocak 2017'den itibaren sahnelenmeye başlayacak İngilizce oyunlardan biri olan 'JOEY’S ADVENTURES'ın konusu şöyle: Kahramanımız sevimli fil Joey ailesini kaybeder ve onları aramak için yollara düşer. Ailesinin bir hayvanat bahçesine kapatıldığını düşünen Joey, oradaki bekçiyi bir türlü atlatamaz. Maalesef ki kötü kalpli bekçi onu diğer hayvanlar gibi bir kafese kilitler. Sürpriz bir çıkış yolu bulan Joey, yeni arkadaşlar edinerek ailesini aramaya devam eder. Bakalım karşılaştığı zorluklar sonucunda kahramanımız ailesini bulabilecek mi?

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