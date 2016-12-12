"Fil kadar masum tiyatro"dan; 'CLEAN CLEAN WITH GREEN' İngilizce çocuk oyunu

Sanat hayatına “Fil kadar masum tiyatro” sloganı ile başlamış olan Tiyatro Fil; çocukların eğitimlerine eğlenceyle beraber destek olmak amacıyla pedagoglar eşliğinde, İngilizce çocuk tiyatroları hazırladı. Ocak 2017'den itibaren sahnelenmeye başlayacak İngilizce oyunlardan biri olan 'CLEAN CLEAN WITH GREEN'in konusu şöyle: Üçgen, Kare ve Daire adlı şekil temizlikçiler aynı anda bir parkı temizlemeye gelirler ve kimin o parkın asıl temizlikçisi olduğuna ve parkı kimin temizleyeceğine bir türlü karar veremezler. Sonunda akıllarına bir fikir gelir. Bir yarışma düzenlemeye karar verirler. Bu yarışmayı kazanan parkın gerçek temizlikçisi olacaktır. Ancak bu yarışmayı üçü de kazanınca işler yeniden karışır. Şekiller sonunda parkın aslında hepimizin ortak yaşam alanı olduğuna karar verir ve parkı hep birlikte temizlemeye karar verirler. Sonunda kazanan dostluk olur.