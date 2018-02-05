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Spor

"Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri değiştirildi" iddiası

05 Şubat 2018 16:25

TRT Spor Stadyum programında yorum yapan Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu'nun hakem camiasıyla ilgili sözleri tartışmalara neden oldu. Çulcu, şunları söyledi: "Hakem camiasında çok ciddi iddialar var. Normalde Bursaspor – Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa'da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. MHK'nın çıkıp açıklaması lazım. Bunlar çok ciddi iddialar ve hakem camiasında biliniyor bu iddialar.”

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