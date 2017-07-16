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"Fatih Terim yıllardır herkese 'gider' yaptı; benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı"

16 Temmuz 2017 12:44

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik bir beldesi olan Alaçatı'da 'damatlarının dükkanının yanına dükkan açtığı' gerekçesiyle karıştığı kavganın tarafı olan Selahaddin Aydoğdu DHA'ya açıklamada bulundu. "Fatih Terim yıllardır herkese 'gider yaptı; benden dayağı yedi" diyen Aydoğdu, şunları kaydetti: "Olayın bizimle alakası yok. Sadece komşuyuz. Aramızdaki duvarı tahta çitle bölmeye kalktılar. Ahşaptan 7 metre uzunluğunda böldüler. Çarşı yönetimi uyardı zaten onları. Ben şikayet etmişim yönetimi ben doldurmuşum gibi davrandılar. Fatih Hoca beni aradı, 'Sen mi şikayet ettin?' dedi. Dedim ki 'Ben etmedim benimle alakası yok.' Sonra 'Damatlarımın yanında niye dükkan açtın?' dedi. Ben de 'Herkes nasibini yer, burası çarşı. Senin damatların benim yanımda mekan açtı' dedim. Sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Hocam beni tehdit etme' dedim. Sonra 'Benim oraya gelmem lazım' dedi. 'Buyur gel hocam' dedim. Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı. Delikanlı adam kaçar mı? Yıllarca kimsenin yapamadığını ben yaptım. Şimdi de araya adam sokuyor şikayetimi geri alayım diye. Madem mekan basıyor. Arkasında dursun. Bana haber göndermesin. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. O geldi mekanımı bastı. O ve damatları ve birkaç tanımadığım adamlar vardı. Geldi ve kayboldu. Maç yeni başlıyor sonuca bakacağız."

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