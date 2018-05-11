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"Eski LDP Başkanı Cem Toker, CHP listesinden Meclis'e girebilir"

11 Mayıs 2018 18:21

Eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker'in CHP kontenjanından Meclis'e girmesi gündemde. Toker, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir liberal demokratın TBMM'de temsil edilmesini çok isterim" dedi. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cem Toker, LDP heyetinin CHP ile bir görüşme yaptığını, haksız bir şekilde seçime sokulmayan partilerinden bazı isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesini teklif ettiklerini söyledi. Toker, partisinin de uygun görmesi durumunda CHP listesinden Meclis'e girebileceğine işaret etti. Toker, CHP'den böyle bir teklif gelir ve partisi de kendisini uygun görürse yeni dönemde liberallerin Meclis'teki temsilcisi olabileceğini söyledi. Toker, "CHP, 90'lı yıllarda bir zamanlar HDP'yi Meclis'e taşımış bir parti. Burada bir liberal parti var, hür dünya, Avrupa Birliği değerleri, uygar değerler, hukuk devletini savunan, özgürlükleri savunan bir parti var, bunu yapacak olursanız faydamız olur. Haddimizi bilerek bir kontenjan istedik. Benim liberalleri Meclis'te temsil etmem partimin vereceği karardır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir liberal demokratın TBMM'de temsil edilmesini çok isterim. Türkiye siyasetinde bir ilk olur. Parti yönetimi uygun görürse reddetmem" dedi.

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