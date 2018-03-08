T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Eşit sözlük dilimizi eşitliyor!"

08 Mart 2018 17:04

Arçelik A.Ş.'nin geliştirdiği Eşit Sözlük, cinsiyetçi ve ayrımcılık yaratan sözcük ve söylemlere eşitlikçi öneriler sunarak dili eşitliyor. Arçelik A.Ş., “Eşit Sözlük” uygulamasıyla konuşma ve yazışmalarımızdaki tüm cinsiyetçi ve ayrımcılık yaratan söylemlere birlikte dur demek için herkesi bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor. Her şeyin sözcüklerle başladığı ve her cinsiyetçi söylemin bir karşılığının bulunabileceği düşüncesi ile tasarlanan uygulamada, farkındalık yaratacak ve kullanıcıları harekete geçirecek öneriler yer alıyor. Mobil cihazlar ve bilgisayarlarda kullanılabilecek “Eşit Sözlük” uygulaması, cinsiyetçi sözcük ve ifadelerle ilgili uyarı yaparak yerine kullanılabilecek sözcükleri öneriyor. Uygulamadaki klavye; cinsiyetçi, kadını veya erkeği küçümseyen, dilde ayrımcılık yaratan ifadelere karşılık eşitlikçi bir dil yaratmak adına kullanıcılara yol gösteriyor. Bu çözüm odaklı uygulamayı kullanmak için “Eşit Sözlük” ve “Eşit Sözlük klavyesi” yazılımlarını masaüstü bilgisayar ya da IOS/Android tabanlı mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor. Sözlükte yer alan söylem önerileri Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ve KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin destekleri ile geliştirildi. Uygulama, önerilen söylemlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımları göz önüne alınıp sosyoloji ve dil bilimi açısından değerlendirilmesi ile hazırlandı.

ETİKETLER

eşit sözlükeşit sözlük dilimizi eşitliyorarçelikeleştiridünya kadınlar günü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Hakaretler havada uçuştu; otobüsteki kavga kamerada

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24