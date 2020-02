"Eşit sözlük dilimizi eşitliyor!"

Arçelik A.Ş.'nin geliştirdiği Eşit Sözlük, cinsiyetçi ve ayrımcılık yaratan sözcük ve söylemlere eşitlikçi öneriler sunarak dili eşitliyor. Arçelik A.Ş., “Eşit Sözlük” uygulamasıyla konuşma ve yazışmalarımızdaki tüm cinsiyetçi ve ayrımcılık yaratan söylemlere birlikte dur demek için herkesi bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor. Her şeyin sözcüklerle başladığı ve her cinsiyetçi söylemin bir karşılığının bulunabileceği düşüncesi ile tasarlanan uygulamada, farkındalık yaratacak ve kullanıcıları harekete geçirecek öneriler yer alıyor. Mobil cihazlar ve bilgisayarlarda kullanılabilecek “Eşit Sözlük” uygulaması, cinsiyetçi sözcük ve ifadelerle ilgili uyarı yaparak yerine kullanılabilecek sözcükleri öneriyor. Uygulamadaki klavye; cinsiyetçi, kadını veya erkeği küçümseyen, dilde ayrımcılık yaratan ifadelere karşılık eşitlikçi bir dil yaratmak adına kullanıcılara yol gösteriyor. Bu çözüm odaklı uygulamayı kullanmak için “Eşit Sözlük” ve “Eşit Sözlük klavyesi” yazılımlarını masaüstü bilgisayar ya da IOS/Android tabanlı mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor. Sözlükte yer alan söylem önerileri Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ve KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin destekleri ile geliştirildi. Uygulama, önerilen söylemlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımları göz önüne alınıp sosyoloji ve dil bilimi açısından değerlendirilmesi ile hazırlandı.