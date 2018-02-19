"Erdoğan'ın ABD'ye 'Osmanlı tokadı' diye kaldırdığı el, şimdi tokalaşmak için havada"

BirGün Yayın Kurulu Üyesi Berkant Gültekin'in hazırlayıp sunduğu Haftaya Bakış programında BirGün yazarı Güven Gürkan Öztan haftanın politik gündemini yorumladı. Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü operasyona değinen Güven Gürkan Öztan, "Suriye'de Esad sonuca çok yakın ve hiç olmadığı kadar da güçlü... Bu denklemi Rusya ve ABD de görüyor. Rusya ve İran'ın asla yapamayacağı şeyi Türkiye, ABD'ye önerdi ve 'Bizimle çalışın' dedi" şeklinde açıklamada bulundu. Berkant Gültekin ise, Erdoğan'ın ABD'ye karşı "Osmanlı tokadı" mesajındaki elin şimdi "tokalaşmak" için havada olduğunu söyledi. Kaynak: BirGün