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"Erdoğan'a çok özel bir kayıt götürdüm, izledi, çıldırdı" diyen Tayyar o videoyu paylaştı

29 Mart 2018 11:02

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, daha önce başdanışmanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gizlediğini iddia ettiği videoyu paylaştı. Tayyar, söz konusu video için, "Erdoğan'a çok özel bir kayıt götürdüm, izledi, çıldırdı" demişti. Tyayar, sosyal medya hesabında yayımladığı videoyu şunları kaydederek paylaştı: “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı' diyen, ‘cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz'dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur”

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