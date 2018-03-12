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"Erdoğan da yenildiğini farkında; Cumhur İttifakı dedikleri kaybetmeye başlayanların birbirine sarılmasıdır"

12 Mart 2018 15:37

ÖDP 9'uncu Kongresi'nde Başkanlar Kurulu üyeleri belirlendi. Alper Taş, Önder İşleyen, Pelin Bektaş, Çiçek Çatalkaya ve İlknur Başer Başkanlar Kurulu üyesi oldu. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), 9. kongresini düz Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongrede yeni başkanlar kurulu Önder İşleyen, Alper Taş, Pelin Bektaş, İlknur Başer, Çiçek Çatalkaya olarak belirlendi. kongrede konuşma yapan Alper Taş, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "İlk turda aday çıkarmamak tamamen Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir, Başkanlığı Erdoğan'a hediye etmektir" dedi. ÖDP'nin 9'uncu kongresini Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde dün yapıldı. “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız”, “Söz yetki karar iktidar halka” , “İsyan kat-caz kahkaha adım adım özgürlüğe” , “Şeker fabrikaları halkındır satılamaz” dövizlerinin yer aldığı salonda, kitle örgütleri ve siyasi partilerden konuklar da katıldı. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş kongrede şunları söyledi: "Erdoğan da yenildiğini farkında; Cumhur İttifakı dedikleri kaybetmeye başlayanların birbirine sarılmasıdır"

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