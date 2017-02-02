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"'Erbakan da başkanlık istiyordu' diyorlar, Erbakan Hoca denetlenmeyen ve hukukun üstünde bir başkanlık istemedi!"

02 Şubat 2017 13:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CNN Türk yayınına katılarak partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine referandumda "hayır" oyu vereceklerini nedenleriyle birlikte açıkladı. Karamollaoğlu, söz konusu anayasa ile cumhurbaşkanına verilen yetkilerin çok geniş olduğunu ve denetlenemez hale getirildiğini vurguladı. Karamollaoğlu, başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak bu nedenlerden dolayı "hayır" dediklerini vurgularken Necmettin Erbakan'ın başkanlık karşıtı sözlerini de anımsatarak "önümüzde daha önemli problemler var" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, yetkilerin tek elde toplanmasını ise "Meclis güçlü olmazsa, adalet bağımsız olmazsa o zaman o güç Allah saklasın faydalı olmaz çünkü kontrol edilemez hale gelir" ifadeleriyle anlattı.

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CNN TürkSaadet Partisi Genel BaşkanıNecmettin Erbakananayasa değişikliğihayırreferandumTemel Karamollaoğlu

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