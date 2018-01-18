"Enes Batur: Hayal mi gerçek mi?" filminin galası yapıldı: 2 haftada 15 milyon izlendi

5,8 milyon takipçisi bulunan Youtuber Enes Batur'un ilk uzun metrajlı filmi "Enes Batur: Hayal mi gerçek mi?"nin galası yapıldı. Intagram'da 2 milyon, Youtube'da 5.5 milyon takipçisi bulunan Enes Batur henüz 19 yaşında olmasına rağmen hayat hikayesini beyazperdeye taşıdı. Başrollerinde Enes Batur ile birlikte Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına ve ünlü Youtuberların yer aldığı, “Enes Batur hayal mi gerçek mi?” filminin galası, 16 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Eren Medya - ILS Vision yapımcılığında çekilen filmin yönetmenliğini Kamil Çetin üstlendi.