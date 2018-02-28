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"En büyük mirasımız temiz bir çevre"

28 Şubat 2018 19:47

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bedensel engelli 39 yaşındaki Gülay Çolak, çevre kampanyası kapsamında bir grup arkadaşıyla birlikte Dalyan kanal boyunu temizledi. Tekerlekli sandalye ile torbalarca çöp toplayan Çolak, "En büyük mirasımız temiz bir çevre" dedi. 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında Gülay Çolak'ın belden aşağısı felç oldu. Ülke genelinde yürütülen 'Türkiye'yi Temiz Tut' adlı temizlik kampanyasıyla Dalyan Kanal boyunda temizlik yapan Çolak, torbalarca çöp topladı. Çolak, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras temiz bir çevredir. Türkiye'yi temiz tut projesine katılarak, bugün kenarında insanların bıraktığı kirli ayak izlerini silerek çiçeklere yer açtık" dedi.

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