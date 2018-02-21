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"Dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü'den polise: Ben avukatım, kimliğimi göstereyim

21 Şubat 2018 16:28

Konya'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp, aracıyla kaçan Coşkun M., kısa süreli takip sonucunda yakalandı. Kontrolde 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen Coşkun M., polise ''Ben avukatım, kimliğimi göstereyim. Alkollüyüm sadece'' dedi. Olay, bugün saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 HB 848 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücüsü Coşkun M. ise "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren takip sonucunda aracını terk edip kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Coşkun M., polise, ''Ben avukatım, kimliğimi göstereyim. Alkollüyüm sadece'' dedi. Yapılan kontrolde ise 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, ifade için polis merkezine götürüldü. Coşkun M.'ye, 'alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 750 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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