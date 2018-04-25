"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarptı

Konya'da alkol uygulaması yapan trafik polisine, alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Polis yaralanırken, kaçan sürücü evinin yakınlarında yakalandı. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Şeref Baştuğ'a çarpıp kaçtı. Yaralanan polis memuru Baştuğ, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Baştuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan sürücü Varol G'nin, otomobilini bir akaryakıt istasyonuna bıraktığı belirlendi. Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki evinin yakınlarında yakalanan sürücünün 1,84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Toplam 6 bin lira idari para cezası verilen sürücü Varol G, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.