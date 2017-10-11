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"Dünya Kupası elemelerindeki maçta şike" iddiası

11 Ekim 2017 17:53

Peru ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kolombiya, Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde ederken, maçta iki takım futbolcuları arasındaki konuşmalar "şike" iddialarını gündeme getirdi. 2018 Dünya Kupası eleme grubu son karşılaşmasında Peru ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kolombiya, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Cumhuriyet'in haberine göre, iki takımın oyuncularının maç sırasındaki "şike" konuşmaları kameralara yansıdı. Peru ise bu skorun ardından Play Off'a katılma hakkı kazandı. İşte maç sırasında çekilen görüntüler...

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