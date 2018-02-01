"Davutoğlu AKP'ye mi dönüyor?"

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündeminde iç ve dış siyasette yaşananlar ve yaklaşan 2019 seçimleri için partilerin hazırlıkları konuşuldu. Konuklardan Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir, Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini değerlendirdi. Aydemir, "Davutoğlu'nun Suriye konusunda fikir beyan etmek için görüştüğünü zannetmiyorum. Yaklaşan seçim sürecinde ayrılanlar ve görevinden alınanlardan oluşan 'küskünler' grubundan temsili olarak bir kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında görmek beklediğimiz bir şeydi" diye konuştu.