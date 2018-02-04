"Darbe komisyonu raporu neden basılmıyor; kâğıt mı yok, mürekkep mi?"

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında iç ve dış siyasette yaşananlar ve 2019 seçimi için partilerin stratejileri konuşuldu. Konuklardan Posta Gazetesi Yazarı Nedim Şener, CHP'nin 'kontrollü darbe' söylemini eleştirdi. Şener, "Darbe Komisyonu raporu hala basılamıyor. Kâğıt mı yok? Mürekkep mi yok? CHP'nin koyduğu şerhteki 'kontrollü darbe' söyleminden dolayı basılmıyor. Dijital ortamda bir örneği bile yok. Çünkü diğer dillere de çevrilip tüm dünyaya yayılacak olan bu rapordaki 'kontrollü darbe' söylemi Türkiye'ye karşı kullanılabilir" diye konuştu.