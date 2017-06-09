"Çünkü Onu Çok Sevdim" filminin fragmanı

Erdoğan Koç'un senaryosunu kaleme alıp yönettiği "Çünkü Onu Çok Sevdim" adlı filmin başrollerinde Emre Kanat, Aysu Alev Aygün, Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Bilgehan Duman ve Nergis Gülsüm gibi isimler yer alıyor. Dram türündeki filmin konusu şöyle: "Emre, sosyal bir insan olsa de kendisiyle ilgili konularda ketum, içine kapanık bir gençtir. Tutkusu olan kara kalem çizimde kendini daha da geliştirmek için günün birinde İtalya'ya gidebilmenin hayallerini kurmaktadır. Arkadaşlarıyla gönüllü olarak katıldığı bir etkinlikte tanıştığı Sema, kendisinde var olduğunu uzun süredir fark etmediği duyguları uyandıracaktır."