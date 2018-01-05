Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcıları için söylediği 'ayağını kırın, suçu bana atın' sözleri hakkında, "Açık söylüyorum, sayın bakanımızın sözleri yanlış anlaşılmaya sebep olmuş olabilir. Kendi üslubunca kamuoyunda bu konuya dikkat çekmek istemiştir. Sonuç itibariyle; Bakan da başbakan da cumhurbaşkanı da olsanız hiç kimse hukukun üstüne geçemez" dedi. Ayrıca Abdullah Gül'ün açıklamalarına da değinen Başbakan, "Kendisini her zaman dinleriz ancak bu konuşmaların polemik konusu olmasını tasvip etmiyoruz" şeklinde konuştu.