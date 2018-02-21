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"Cumhur ittifakı" teklifinin detayları belli oldu

21 Şubat 2018 20:01

AKP ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak. Söz konusu teklife göre, yerel seçimlerde de seçilme yaşı 18'e inecek, hasta ve engelliler için seyyar sandık kurulu oluşturulacak. Ortak kanun teklifi, AKP Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin salı günü yapılan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AKP-MHP ittifakının adının 'Cumhur' olacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk adımını 16 Nisan'da referanduma sunulan Anayasa değişikliğinde atan AKP ve MHP, sistemin yasal çerçevesi konusunda da uzlaşmıştı. Erdoğan MHP ile yapılacak ittifak için "Milli Mutabakat" önerisini dile getirmişti.

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