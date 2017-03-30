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"Çoluk çocuğunu düşünen herkes 'hayır' demeli, ben AKP seçmeniydim ama 'hayır' diyeceğim"

30 Mart 2017 17:59

16 Nisan anayasa referandumu öncesinde sokağın nabzi tutulmaya devam ediliyor. İstanbul'da gerçekleşen bir sokak röportaji sırasındaysa bir AKP seçmeninin şu sözleri dikkat çekti: "Türkiye'de sanki şu an CHP 'Hayır'; AKP ve MHP 'Evet' diyecek havası var, aslında değil. Ben bir AKP seçmeniyim ve çok sevdiğim bir partiydi. Son zamanlarda yaptıklarından dolayı artık, bu referandumun bir parti seçimi olmadığına kanaat getirdim. Ve 'Hayır' diyeceğim. Neden hayır diyeceğim? Bu 18 maddenin birkaçına baktığınız zaman zaten hayır demeniz için yeterlidir. Bunun için illa da bir taraf olmanıza gerek yok. Ülkedaş olmamız yeterlidir. Türkiye'yi seven bir vatandaşsanız eğer bence hayır demelisiniz. Çoluk çocuğumuz, geleceğimiz için hayır."

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