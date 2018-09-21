"Çocuklar için en iyi kahvaltı menemen"

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile okul kantinleri ve beslenme de gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, sabah kahvaltısı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu söyledi. Kahvaltıda karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi nedeniyle konsantrasyon bozukluğuna neden olacağını belirten Prof. Dr. Uludüz, "En iyi seçenek menemen. Birçok yeşillik, protein, yumurta var. Yanında süt ile birlikte tüketilebilir" dedi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise çocukların beslenme çantası hazırlanırken içine mutlaka kuru meyve koyulması gerektiğinin altını çizdi. Diyetisyen Tutar, bir araştırmaya göre Türkiye'deki çocukların yüzde 50'sinin sabah kahvaltı yapmadığını ifade etti.