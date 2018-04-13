"Çocuğunuz 2 yıl üst üste aynı kıyafeti giyiyorsa büyüme geriliği olabilir"

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, okul çağı çocuklarının yılda ortalama olarak 4-6 santimetre uzaması gerektiğine dikkat çekti. Darendeliler, çocuğun boy kısalığı, yaşıtlarından ve anne babanın boy ortalamasına göre kısa olması durumunda büyüme geriliğinden şüphelenebileceğini açıklayarak çocuklar 2 sene üst üste aynı kıyafeti giyebiliyorsa büyüme geriliği olabileceğine dikkat çekti. 15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü kapsamında, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından basın toplantısı düzenlendi.