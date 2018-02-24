"Çılgın Mike" ev yapımı roketiyle, Dünya'nın düz olduğunu kanıtlayacak

Dünya'nın düz olduğuna inanan Amerikalı "Çılgın" lakaplı emekli limuzin şoförü Mike Hughes, 1500 saatlik araştırmayla yeni bir roket inşa etti. 20 bin dolarlık roketle 3 Şubat'ta 880 metre yükseğe çıkacak ve Dünya'nın 'düz olup olmadığı tartışmaları'na son noktayı koyacaktı. Ancak Hughes bir gün kala bu denemeyi iptal etti. Hughes yakında yeni bir deneme yapacağını açıkladı. Tarih henüz net değil ama emekli şoför fırlatmadan birkaç saat öncesine kadar tarihin açıklanmayacağını söyledi. Roketle ilgili "Bu roket dikey olarak yukarı 1 kilometre çıkıyor. Bunu hükümet kurumları dışında daha önce kimse denemedi" diyor. Eğer bu deneme de başarısız olursa gerçek mühendislerle 2 milyon dolarlık yeni bir roket yapacağını söylüyor.