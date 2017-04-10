Bilgi Üniversitesi öğrencileri, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine attığı imzayı geri çekmeyen hocaları Chris Stephenson'ın YÖK tarafından çalışma izninin iptal edilmesini protesto etti. 18 yıllık işinden YÖK kararıyla atılan Stephenson'la dayanışma için düzenlenen yürüyüşte "Chris'siz Bilgi'ye hayır" ve "Üniversiteye saldırı, topluma saldırıdır" pankartları taşındı. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde bir yürüyüş düzenleyen öğrenciler "Chris, Chris, asla yalnız yürümeyeceksin" sloganı attı.