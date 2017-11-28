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"CHP'nin eski genel başkanı ile polemiklerimizin bir seviyesi vardı ama artık..."

28 Kasım 2017 15:24

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Biz milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için gerek medyaya, gerek yedi düvele meydana okuduk" diyerek isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Bana göre bu tavır, yani beyefendi 'Cumhurbaşkanı böyle istiyor' sözü, bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüştü. Bizi bahane ederek kendini kurtarmaya çalışan kimse, benim gözümde başarısız kişidir" ifadesini kullandı. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a şifa dileyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na, "Baykal'a kızardık, atışırdık ama polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Terbiyesizliklerini siyaset yapmak sanıyorlar. Şimdi seviye kalmadı" diyerek yüklendi. Kaynak : NTV

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