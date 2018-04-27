T24 LogoT24 Logo
Haberler

"CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı"

27 Nisan 2018 13:28

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Seçimlere 2 aydan az bir süre kaldı, kulisler giderek hareketleniyor. AKP-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, CHP'den 15 milletvekilinin geçmesiyle seçimlere katılmaya hak kazanan İyi Parti de adayının Genel Başkanları Meral Akşener olacağını ifade etti. CHP ise henüz adayını açıklamazken, gazeteci, yazar Gürkan Hacır, CHP kulislerinde muhtemel aday isimleri arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunun da konuşulduğunu ileri sürdü. CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci, yazar Gürkan Hacır, CHP Kulislerinde konuşulduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşünülen isimleri belirtti. Adaylar arasında eski Başbakan Adnan Menders'in torunun da konuşulduğunu söyleyen Hacır şunları söyledi: "CHP kulislerinde çok ilginç isimler de konuşuluyor. Bunlardan biri de plastik Cerrah Adnan Menderes. Kendisi merhum başbakan Adnan Menderesin torunudur. Adnan Menderes'in torunun olması sağ oylara ve Menderes'in fikri mirasçılarına yönelik bir mesaj olarak değerlendirebilir. Ama tabii bu cılız bir adaylık. Adıl olarak Kemal Derviş ismi konuşuluyordu ancak sağlık sebepleri yüzünden gündeminden düştü."

ETİKETLER

chpchp adaymhp24 haziran erken seçimerken seçimakpiyi partiadnan menderes

Diğer Videolar

KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda CAS çalışanları 'ölüm orucu'na başladı

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

110 km hızla giden otobüs şoförünün telefonla ilgilendiği görüntüler tepki çekti

ÖZET | Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında rövanşı aldı

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Yeşil alanları imara açmamak anayasamız olacak

Fransa, İngiltere ve Japonya'da 'Aileme göz kulak ol' uygulaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24