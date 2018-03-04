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"Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı: Abdestsiz sokağa çıkmayın, yakında kıyamet kopacak

04 Mart 2018 18:06

Beykoz'daki operasyonda kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile bir şüpheli yakalandı. Şıklaroğlu daha önce kamuoyunda 100 araçlık konvoyla 'cezaevine gidiyorum' diye şov yapması ve piton yılanlı fotoğrafları ile gündeme gelmişti İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre, Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu çıkışta "Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim" diye bağırdı.

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