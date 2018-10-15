TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin 56. bölümünde gösterilen bir sahne gündeme oturdu. Bölümün en dikkat çeken sahnesi ise, Hz Muhammed'in, borca batmış bir tüccarın rüyasına girmesi ve ona 'Hamidimize söyle, her gece getirdiği salat-ü selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste.' dediği sahne oldu. Sosyal medyada oldukça tepki çeken sahneye bir yorum da Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar'dan geldi. Kongar, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, ''Bu sahne gerçekten çekilip televizyonda oynatıldı mı; yoksa bir Zaytung prodüksiyonu mu?'' ifadelerini kullandı.