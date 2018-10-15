T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Bu sahne gerçekten çekilip televizyonda oynatıldı mı; yoksa bir Zaytung prodüksiyonu mu?"

15 Ekim 2018 19:22

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin 56. bölümünde gösterilen bir sahne gündeme oturdu. Bölümün en dikkat çeken sahnesi ise, Hz Muhammed'in, borca batmış bir tüccarın rüyasına girmesi ve ona 'Hamidimize söyle, her gece getirdiği salat-ü selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste.' dediği sahne oldu. Sosyal medyada oldukça tepki çeken sahneye bir yorum da Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar'dan geldi. Kongar, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, ''Bu sahne gerçekten çekilip televizyonda oynatıldı mı; yoksa bir Zaytung prodüksiyonu mu?'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Payitaht Abdülhamiddizipeygambersahneemre kongarosmanlı neden battıaltınakçeparapadişahtrt

Diğer Videolar

Isparta'da öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava açıldı

CHP'li Sarı: Erdoğan, İş Bankası’ndaki hisselerin Hazine’ye devri talimatıyla CHP'yi zora sokmaya çalışıyor; bu karar orta vadede Türkiye'ye zarar verecek

Ayşenur Arslan: Erdoğan konuşurken "Çocuklarım aç" diye bağıran yurttaş gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24