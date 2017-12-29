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"Bu düzenleme Erdoğan ve AKP'ye zarar verecek"

29 Aralık 2017 14:27

15 Temmuz Derneği, CHP Muğla Milletvekili Aldan'ın katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin konuşması nedeniyle suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada, Aldan'ın katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi eleştirirken "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim" demişti. 'Meralar Halka Kalsın' eylemine destek vermek için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, partisinin ilçe teşkilatında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. " 25 Aralık tarihinde, gazeteci Yavuz Oğhan'ın radyo programına katıldım. Buradaki konuşmamdan sadece bir cümle alınarak, yapılan şikâyet üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. Eğer, o radyo programındaki konuşmamda 15 Temmuz gazilerine ya da mağdurlarına yönelik bir tane olumsuz sözcük varsa, o vakit vekilliği bırakırım. Kesinlikle böyle bir olay söz konusu değil. Neden bunun benim aleyhime bir kampanyaya dönüştürüldüğünü biliyorum. Bu röportajın başlangıcında bana OHAL soruldu. Soru üzerine artık bir cumhurbaşkanı, başbakan ve 26 bakan olmak üzere toplam 28 kişi kendilerini ne yazık ki yasama organı yerine koydular. Hukuk devletinde böyle bir tutum doğru olmaz. Akabinde, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde yer alan, terör eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin maddeyi neden eleştiriyorsunuz diyorlar" CHP'li Aldan sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bir insana saldırılmışsa, diğeri de ona karşılık vermişse, bu meşru müdafaanın sınırları içerisinde değerlendirir. Bu konuda kararı hâkim verir. Bırakalım bu konuları yasal bir zemine. İnsanlara dokunulmazlık vermeyi bırakalım. Yargımız, bu kişilerle ilgili gerekli soruşturmayı yapsın. Sonucuna göre de hakim bir karar versin. Kaldı ki şu ana kadar 15 Temmuz gazileri ile ilgili açılmış bir tane dava ve soruşturma yok. Bunu bizzat hükümet kanadı açıkladı. Kutuplaşıyoruz, insanlar silahlanmaya başladılar ve bunun getirdiği boyut çatışma ortamı olacaktır. Türkiye'nin adım adım psikolojik olarak bir iç çatışmaya doğru sürüklendiğinin görmezden gelinmesini anlayamıyorum. Bu en başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'ye zarar verecek bir düzenlemedir" dedi.

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