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"Boğuluyor" ihbarı yapılan kişi: Keyfimi kaçırdınız, ne boğulması ya!

02 Mayıs 2018 19:39

Antalya'da bir vatandaş, denizde boğulduğunu sanarak polise ihbarda bulunanlara, "Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız" diye tepki gösterdi. Antalya'da 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, Konyaaltı Plajı'nın 100 metre açığında bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine ekip yönlendirip, ilgili kurumlara bilgi verdi. Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, denizde yüzen kişiyi bota aldı. Boğulma tehlikesi geçirmediği ve sadece yüzdüğü öğrenilen kişiyi ekipler, Konyaaltı Plajı'na bıraktı. Bottan inerek plaja gelen ve kimliği öğrenilemeyen kişi, ihbarda bulunanlara, "Ben yardım istemedim. Sadece sırt üstü yüzüp, ters kulaç attım. 30 yıldır aynı bölgede yüzüyorum. Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız. Boğulma diye bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

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