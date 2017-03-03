"Biz çok eyi biliyoz sizin dutmadığınız sözleri; 'Hayır' decez gari!"

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için 16 Nisan'da gidilecek referandum tarihi yaklaşırken, vatandaşlardan oylarının rengini belli eden videolar gelmeye devam ediyor. Denizli'den kendini "Memleket Sevdalısı" olarak tanımlayan bir grup da, yörenin anonim bir türküsü olan Cemilem'in sözlerini referanduma uyarlayarak, bir klip hazırladı. 'Hayır decez gari' sloganıyla hazırlanan video klipte, Türkiye'den insan manzaraları eşliğinde, yöresel bir dille türküyü söyleyen grup, "Tam 15 yıl oldu siz bu iktidara geleli; evvel terör birdi, sizinle buldu binleri. Biz çok eyi biliyoz sizin dutmadığınız sözleri. Haydi gayri Türkiye son verelim kötü gidişe, gararını verelim; şimdi 'Hayır' deyelim biz bu işe" sözleriyle 'Hayır' çağrısında bulundu.