"Birtakım büyük abiler işten atılmama sebebiyet verdi!"

Sosyal medyada Avrasya Tüneli ve vergilerle ilgili paylaştığı videolarla tanınan Umut İpek adlı vatandaş, patronuna baskı yapılarak işten kovdurulduğunu söyledi. Umut İpek, açılışı sonrası AKP'nin 'hizmet' diye yansıttığı Avrasya Tüneli'nin açılışından sonra sosyal medyada bir video yayınlayarak tepki göstermiş, "Parasını ödediğin şeye hizmet denmez; hizmet bedava olur. Bize yıl yapmadılar, bize yolu sattılar" demişti. Yaptığı eleştirilerin başka insanları rahatsız etmiş olduğunu öne söyleyen İpek, "birtakım büyük abiler" dediği kişiler tarafından patronunun arandığını ve bu şekilde işinden attırıldığını iddia etti. Ancak İpek, korkmadığını ve mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.