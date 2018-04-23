"Bir fotoğraf çekilebilir miyiz" sorusundan evliliğe: İşte Tarkan ve eşinin 10 yıl önceki görüntüleri

2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan'ın şimdi eşi olan Pınar Dilek ile fotoğraf çektirme anının bir kaydı ortaya çıktı. 10 yıl önce kayda alınan videoda hayranı olduğu Tarkan'ın yanına gelen Pınar Dilek, utana sıkıla Megastar'dan bir ricada bulunuyor. 2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti. Posta gazetesindeki habere göre 10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı. Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan'dan ricada bulunuyor. Megastar göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor. Bu pozdan yıllar sonra Tarkan ile eşi Pınar Dilek evli ve bir çocuk bekliyor.