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"Bir Ak Partili olarak 'hayır' diyorum ve tüm bakanları kınıyorum"

30 Ocak 2017 14:39

Çiğ sütün açıktan satışının yasaklanması ile ilgili düzenlemeye tepki göstererek referandumda "hayır" diyeceğini söyleyen AKP'li bir vatandaş sosyal medyanın gündemi oldu. paylaştığı videoyla düzenlemeye tepki gösteren vatandaş, "Biz açıkta süt satıyoruz. Az çok geçinmeye çalışırken açıktan süt satmamızı da engellediniz. Artık almış olduğunuz 30-40 bin liralık maaşınızdan bize de bir miktar sadaka, -köprü altlarında dileneceğiz çünkü- geçerken bize de 1-2 lira bir sadaka atarsınız artık. Bu referandum oyuna gelince, ben de bir Ak Partili olarak 'hayır' diyorum ve tüm bakanlarımın, milletvekillerimin hepsini kınıyorum" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir süre önce yaptığı açıklamada çiğ sütün doğrudan arzına yönelik düzenlemenin detaylarını kamuoyu ile paylaşmış, artık açıktan çiğ süt satışının yapılamayacağını söylemişti. Çelik'e Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur tepki göstererek düzenlemenin referanduma yakın dillendirilmesine tepki göstermişti.

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