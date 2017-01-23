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"Bin 300 lira maaş alacağım, bin lira sana ödeyeceğim; dananın hepsi ne kadar Nusret Efendi!"

23 Ocak 2017 15:43

Tuz dökme hareketiyle ünlenen Nusret'e, Yozgat'tan sert ancak bir o kadar da güldüren bir tepki geldi. Kasap Nusret’in kendisine has tuz dökme hareketi onun milyonlar tarafından tanınan bir internet yüzü olmasını sağladı. Özellikle Amerika’da yayınlanan bir şov programı da Nusret’ten bahsedince, sosyetik kasabın şöhreti ülke sınırlarını aştı ve onun dünya çapında bir isim olmasını sağladı. Nusret’in tuz dökme şekliyle ilgili çekilen farklı videolar büyük ses getirirken sosyetik kasapla ilgili bir videoda Yozgat’tan geldi. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşıma ulaşan videoda kasaplık mesleğini uzun zamandır yapan bir adam Nusret’i, "Benim ecdadım kasap" diyerek eleştiriyor.

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