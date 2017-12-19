"Belediye başkanından kadın zabıtaya taciz" iddiası

İzmir'in Dikili ilçesinde zabıta olarak çalışan bir kadın Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığını iddia etti. Baskılar nedeniyle şikayetten vazgeçtiğini öne süren kadın, kardeşi ile birlikte işlerine son verildiğini iddia etti. Deniz C., taciz iddiasını şu sözlerle anlattı: "17 Temmuz akşamı ben nöbetçiyken, belediye başkanı Çandarlı ek hizmet binasına geldi. Odasında sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Elini omzuma atmaya çalıştı, elimden tutup kucağına oturtmaya çalıştı. 'Çok güzelsin, çok seksisin' dedi. 'Seninle bir daha görüşelim' dedi. Bahane ile dışarı çıktım. Arkadaşım ne kadar kötü olduğumu fark etti. Titriyordum. Arkadaşım ne olduğunu sorduğunda ağlamaya başladım ve durumu anlattım. O sırada zabıta odasında oturuyordum ve belediye başkanı beni eliyle işaret ederek 'Gel' dedi. Elimi tutmaya çalıştı. İmar müdürü o sırada gelince binadan ayrıldı" dedi.