"Batı devletleri Erdoğan'ı yıkmaya çalışırsa biz..."

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen, batı devletlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışması durumunda Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını söyledi. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, batı devletlerine karşı koruyacaklarını söyledi. Dikmen, "Tayyip Erdoğan'ı batı devletleri yıkmaya çalışırsa biz bunun karşısında yer alırız. Bu çok net, çünkü burada savunduğumuz Tayyip Erdoğan değil, Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.