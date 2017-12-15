"Başbakan Yıldırım'ın konuşma yapacağı yere çağırdığı kişiler, FETÖ'den ihraç oldu"

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, Erzurum'da gerçekleşen bir olaydan bahsetti. Karslı, Başbakan Binali Yıldırım'a çok yakın olan bir müvekkilinin anlattıklarını yayında paylaştı. Erzurum'da önemli bir makamdayken FETÖ'den ihraç olan kişi, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra o dönem Ulaştırma Bakanı olan, Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisini aradığını, FETÖ'ye yakın sendikada konuşma yapacağını bu nedenle kalabalık olması için insanları oraya çağırmasını istediğini aktardı. Ancak oraya gidenlerin tamamı FETÖ'den ihraç oldu. İşte o olayın detayları: "Çok komik. Benim bir müvekkilim, tanıdığım var. Erzurum'da ihraç edilen, memur, önemli bir makamda. Hükümete de çok yakın, hatta Binali Yıldırım'a çok yakın biri. İhraç edilmiş peşine düşüp araştırıyor, 'ya ben niye ihraç edildim ben Ak Partiliyim, Başbakana çok yakınım' diyor. Bir listede ismi var. İşin garibi ne biliyor musunuz? Listeyi yapan bu arkadaş. Binali Yıldırım telefon etmiş bir tarihte, o zaman Ulaştırma Bakanı, ben Erzurum'a geleceğim, şu sendikada konuşma yapacağım demiş. Konuşma yapacağım dediği sendika şimdi yasaklı olan sendika. Arkadaşları topla sen de oraya git kalabalık olsun benim konuşma yapacağım yer diyor. 17-25 Aralık'tan sonra. Bu da arkadaşlarını toplamış, liste çıkarmış, Binali Bey gelecek orada konuşma yapacak diye. O listedekiler ihraç" dedi.